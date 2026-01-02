Haberler

Van'da polis helikopteri yolu kardan kapanan Bahçesaray'daki iki çocuğu hastaneye ulaştırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kardan kapalı yolda rahatsızlanan iki çocuk, helikopterle hastaneye kaldırıldı. 1.5 yaşındaki Ekrem Asaf Keser ve 10 yaşındaki Melek Efe, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Van'da yolu kardan kapalı olan Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan iki çocuk, Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne getirilen bir buçuk yaşındaki Ekrem Asaf Keser'e solunum sıkıntısı, 10 yaşındaki Melek Efe'ye ise astım tanısı konuldu.

Doktorlar, 2 çocuğun ileri tetkik ve tedavi göreceği bir hastaneye sevkine karar verdi.

Yolu kardan kapalı ilçede ambulansla sevk yapılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibat sağlanarak, hasta nakilinin helikopterle yapılması kararlaştırıldı.

UMKE ve sağlık ekibini alan polis helikopteri, olumsuz hava şartlarına rağmen ilçeye giderek, hasta çocukları aldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk, burada tedavi altına alındı.

Hasta çocukların yakınları polis ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Serdar Gürler'in yeni adresi 1. Lig

Yıllardır Süper Lig'deydi! Yeni adresi çok konuşulur
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor

CHP'den istifa eden milletvekili, AK Parti'ye katılıyor
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 kişilik aile, hastanelik oldu! Durumları ağır
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk