Van'da karadan ve havadan trafik denetimi yapıldı

Van'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nda yola çıkanların, gidecekleri yere huzur ve güvenle ulaşmasını sağlamak için karadan ve havadan trafik denetimi yaptı.

Van'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nda yola çıkanların, gidecekleri yere huzur ve güvenle ulaşmasını sağlamak için karadan ve havadan trafik denetimi yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Ramazan Bayramı'na ilişkin yayımladığı genelge kapsamında, belirlenen bölgelerde kontrol noktaları oluşturuldu.

Bölgelerde tedbir alan trafik ekipleri, kontrol noktalarında ve helikopterle kentteki trafik yoğunluğunu denetledi.

Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri ile ana güzergahları sürekli kontrol eden görevliler, kural ihlali yapan sürücüleri trafik ekiplerine bildirildi.

Polisler de durdurdukları araçlardaki sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.