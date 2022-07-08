Van'da karadan ve havadan trafik denetimi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da karadan ve havadan trafik denetimi yapıldı

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da karadan ve havadan trafik denetimi yapıldı

Van'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde yola çıkanların, ailelerine ve sevdiklerine huzur ve güvenle ulaşmalarını sağlamak için karadan ve havadan trafik denetimi yaptı.

Van'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde yola çıkanların, ailelerine ve sevdiklerine huzur ve güvenle ulaşmalarını sağlamak için karadan ve havadan trafik denetimi yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgede, bayram tatili süresince ülke genelinde yapılan denetimlerle kazaların azaltılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Van'da da belirlenen bölgelerde tedbir alan trafik ekipleri hem kontrol noktalarında hem de İnsansız Hava Aracı (İHA), dron ve helikopterle havadan kentteki trafik yoğunluğunu denetledi.

İHA ve polis helikopteri ile ana güzergahlar sürekli kontrol edilerek kural ihlali yapan sürücüler trafik ekiplerine bildirildi. Polisler de durdurdukları araçlardaki sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Van Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amir Vekili Hüseyin Deniz Hatipoğlu, vatandaşların güvenli seyahati için denetimlerinin 24 saat devam edeceğini söyledi.

Güvenli trafik için görev başında olduklarını belirten Hatipoğlu, "Helikopter, İHA ve dron kullanarak denetim yapıyoruz. Bayram süresince gece ve gündüz bu çalışma devam edecek. Amacımız, vatandaşlarımıza ceza yazmak değil onların can güvenliğini korumak. Bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz." dedi.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Kurban Bayramı Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title