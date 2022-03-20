VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI - Haberler

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VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'da, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle nevruz, kar yağışı altında kutlandı.

VAN'da, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle nevruz, kar yağışı altında kutlandı.

Valilikten alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliği, Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirildi, üst aramaları yapıldı. Kar yağışı altındaki nevruz kutlamasına HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli, Tayip Temel ve Muazzez Orhan ile binlerce kişi katıldı. Etkinliğe katılanlar, yakılan nevruz ateşi etrafında, HDP'li yöneticilerle birlikte halay çekti.

VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI

VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI

VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI

VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI

VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI

VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI

VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI

VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI

VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI

VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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