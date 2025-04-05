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Van'da Kar Yağışı ve Sis, Kurubaş Geçidi'nde Trafiği Olumsuz Etkiliyor

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Van'da sabah saatlerinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar ve sis, trafiği olumsuz etkiledi.

Van'da kar yağışı ve sis Kurubaş Geçidi'nde etkili oluyor

VAN - Van'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, kar ve sis, özellikle 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'de trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ve sis ile birlikte Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde sürücüler sis lambalarını yakarak ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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