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Van'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Van'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Van'da başlayan kar yağışı, kent merkezi ve yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu. Belediyenin karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalara başladı.

Van'da kar yağışı etkili oldu, bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Gece saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent merkezi, tarihi mekanlar ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Yağışın ulaşımda aksamalara neden olduğu kentte, vatandaşlar evlerinin damlarında ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sonucu kent genelinde 2 mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri kapalı mezra yolları ile kent merkezinde kar küreme ve kaldırım temizleme çalışması başlattı.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde de etkili olan kar nedeniyle sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

Beyaza bürünen bölgede, yiyecek sıkıntısı yaşayan kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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