Van'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
Van-Başkale karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde birçok araç mahsur kaldı. Sürücüler, zor şartlar altında yola devam etmeye çalıştı.
Van'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler Güzeldere Geçidi'nde zor anlar yaşadı
Kar yağışıyla birlikte 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı
VAN - Van- Başkale karayolunda etkili olan kar yağışından dolayı sürücüler 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde zor anlar yaşadı.
Başkale'de Nisan ayında etkili olan fırtına, tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Başkale karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Tünelinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı araçların kayması sonucu onlarca araç mahsur kaldı. Yolda kalan bazı sürücüler ise zincir takarak yola devam edebildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU - Güncel