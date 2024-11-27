Van'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Van'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu kent merkezinde, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kentte, yüksek rakımlı bölgelerde de araçlar yolda kaldı.

Yağıştan korunmaya çalışan kent sakinleri otobüs duraklarında bekledi, bazı vatandaşlar da park halindeki araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.