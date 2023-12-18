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Van'da Kar Yağışı Sonrası 138 Mahalle ve Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

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Van'da etkili olan kar yağışı sonrası 138 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığın yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştığı kentte, kapanan yolların açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

VAN'da etkili olan kar yağışı sonrası 138 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığın yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştığı kentte, kapanan yolların açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kent genelinde kardan dolayı 68 mahalle ve 70 mezra olmak üzere 138 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Çalışmalar 600 personel ve 370 iş makinesi ile yürütülüyor.

?Şehir merkezinde de büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinde çalışan temizlik işçileri de refüj ve yol kenarlarındaki kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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