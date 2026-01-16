Haberler

Van'da 230 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 363 yerleşim yerinden 230'u ulaşıma açıldı. 133 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

VAN'da kar yağışı nedeniyle kapanan 363 yerleşim yerinin yolundan 230'u yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 133 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Van'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte 180 mahalle ve 183 mezra olmak üzere 363 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi 230 iş makinesi ve 600 personelle çalışma yürüttü. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgelerde yapılan çalışmalarda kapalı yollardan 230'u ulaşıma açılırken, kapalı kalan 133 mahalle ve mezra yolunun açılması için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, ilçe belediyeleri kendi sorumluluk alanında kar temizliği yaparken, belediye işçileri de cadde kenarlarındaki kar kütlelerini temizledi.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak