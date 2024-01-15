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Van'da kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin çoğu açıldı

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Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 671 yerleşim yerinin yolu kapanmıştı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu 555 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı.

VAN'da kar yağışı nedeniyle kapanan 671 yerleşim yerinden 555'i, ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı.

Van'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki kar kalınlığı 30 santimetreyi, yüksek kesimlerde 1 metreyi geçti. Kar nedeniyle Van'da 330 mahalle ve 341 mezra olmak üzere toplam 671 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu 555 yerleşim yerinin yolu, yeniden ulaşıma açıldı. 24 mahalle ve 92 mezra yolu olmak üzere 116 yerleşim yeri yolunun açılması için 390 araç ve 618 personel ile çalışma yürütülüyor.

Kar yağışının en etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu ise çığ riski nedeniyle 25 gündür kapalı tutuluyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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