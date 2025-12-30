Haberler

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında eğitime bir gün daha ara verildi. Meteorolojiye göre kar yağışının etkisi sürecek.

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kent genelindeki eğitim kurumlarında iki gündür kar nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
