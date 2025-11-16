Haberler

Van'da Kar Yağışı Etkili Oldu, Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı

Güncelleme:
Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Karayolları ve belediye ekipleri, kar temizleme çalışmaları başlatarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

VAN-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi ile bölgede rakımı yüksek kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı, yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.

Van'ın ilçelerinde dün gece saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Van-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar temizleme çalışması başlattı. Bahçesaray Kaymakamlığı, sürücülerin dikkatli olmaları yönünde kaymakamlığın sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Açıklamada, "Karabet Geçidi ve ilçemizin yüksek rakımlı diğer bölgelerinde yaşanması muhtemel olumsuz hava koşulları sebebiyle muhtemel can ve mal kayıpların önlemek için; kar lastiği olmayan, zincirsiz, takozsuz, çekme halatsız araçların trafiğe çıkmaması önemle rica olunurö denildi.

'MAHALLE BEYAZA BÜRÜNDÜ'

Bu arada Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde ise kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı. Mahalle yağan kar ile birlikte beyaza bürünürken, vatandaşlar küçükbaşlarını lapa lapa yağan karın altında ağıllara götürdü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu kırsal mahalle yollarında kar temizleme çalışması yaptı.

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
