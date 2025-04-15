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Van'da Kar Yağışı Etkili Oldu, 40 Yerleşim Yeri Yolunu Kaybetti

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Van'da meydana gelen kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi ve 40 yerleşim yerinin yolu kapandı. Mahalle sakinleri evlerinin damlarını temizlemekle meşgul.

Kış Van'a geri geldi

Kar yağdı vatandaşlar evlerin toprak damlarımı temizlemeye başladı

VAN - Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde eklerken, 40 yerleşim yeri yolunun kapanması neden oldu. Bahçesaray 2, Başkale 13, Çaldıran 7, Gürpınar 11, Muradiye 2 ve Saray ilçesi 5 olmak üzere toplam 40 yerleşim yerinin yolunu kapandı. Kar yağışından dolayı kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

"Kış geri geldi"

Kent genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı beyaza büründü. Erek Dağı eteklerinde bulunan Yukarı Bakraçlı Mahallesi sakinleri kar yağışı sonrası evlerinin toprak damlarını temizlemeye başladı. Mahalle sakinlerinden Taner Başlak, "Kar temizliyorum kış geri geldi. Bir Kasım'dan bu yana halimiz böyledir. O günden 15 Nisan'a kadar böyle dam temizliyoruz. Sabah 06.09'da kalktım hayvanlara yem verdikten sonra şimdide damları temizliyorum. Bir Nisan'da hayvanlarımız dağa çıktı, dün akşam kar yağınca mahalleye geri getirdik" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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