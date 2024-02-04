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Van'da Kar Yağışı Etkili Oldu

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Van'da Meteoroloji'nin kar uyarısı sonrası etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

VAN'da kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji'nin kar uyarısı sonrası Van'da yağış etkili oldu. Yağışla her yer beyaza bürünürken, kent merkezinde dolaşan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaşırken; Van Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı sırasında yüksek kesimlerde tipinin de etkili olacağı belirtilerek özellikle sürücüler buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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