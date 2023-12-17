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Van'da kar yağışı etkili oldu

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Van'da kent merkezi ve ilçelerde kar etkili oldu, karla mücadele ekipleri ana yollarda çalışma başlattı. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, şehir girişlerinde karla mücadele çalışması yürüttü. Vatandaşlar kar topu oynayarak eğlendi ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Van'da kent merkezi ve ilçelerde kar etkili oldu, karla mücadele ekipleri ana yollarda çalışma başlattı.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Zaman zaman etkisini artıran kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, araçların ve ağaçların üzerinde kar birikti.

Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, şehir girişlerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Bazı vatandaşlar kar topu oynayarak eğlendi bazıları da araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde de etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezleri beyaza büründü.

Kar yağışına sevinen vatandaşlar, evlerinden çıkarak kar topu oynadı.

Kaynak: AA / Güncel

Van Haberler

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