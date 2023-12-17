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Van'da Kar Yağışı Etkili Oldu

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Van kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde 5 santimetreyi bulan kalınlığa ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 20 santimetreye kadar çıktı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşıladı.

VAN kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Gündüz güneşli havanın hakim olduğu kentte, akşam saatlerinde lapa lapa kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Şehir merkezinde 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ve kente yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet geçidinde ise 20 santimetreye ulaştı. Van- Hakkari kara yolundaki Güzeldere geçidinde de kar yağışı etkili oldu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kent merkezinde yağan yağışın altında yürüyen Vanlılar, park halindeki araçların üzerine 'Van' yazdı.

Vatandaşlar, yağan kar yağışına sevindiklerini belirtirken, kar altında oynayan çocuklar da, kış mevsiminde Van'ın ayrı bir güzel olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Van Haberler

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