Van'da Kar Ve Tipi Nedeniyle Kapanan 119 Yerleşim Yeri Ulaşıma Açıldı
Van'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan 119 yerleşim yeri tekrar ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarıyla 12 yerleşim yerinde çalışmalara devam ediyor.
Van'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 119 yerleşim yerine yeniden ulaşım sağlanıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı sonrası çalışma başlatıldı.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda 119 yerleşim yeri ulaşıma açıldı.
Yolu ulaşıma kapalı 12 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel