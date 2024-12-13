Üye Girişi
Haberler
Trump'a Türkiye tavsiyesi: İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı
"Trump bu fırsatı kaçırmayacak! İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı"
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan yeniden gözaltında
Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan yeniden gözaltında

Van'da Kar Ve Tipi Nedeniyle Kapanan 119 Yerleşim Yeri Ulaşıma Açıldı

Van'da Kar Ve Tipi Nedeniyle Kapanan 119 Yerleşim Yeri Ulaşıma Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan 119 yerleşim yeri tekrar ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarıyla 12 yerleşim yerinde çalışmalara devam ediyor.

Van'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 119 yerleşim yerine yeniden ulaşım sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı sonrası çalışma başlatıldı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda 119 yerleşim yeri ulaşıma açıldı.

Yolu ulaşıma kapalı 12 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
img

Aşk tuzağı kanlı bitti! Kız arkadaşını yem olarak kullanmış
img

Sednaya hakkında daha önce dinlediklerinizi unutun
img

Geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Restoranlarda 'zorunlu' 1500 TL harcama limiti uygulaması! 'Bakanlığa şikayet edin'
Restoranlarda 'zorunlu' 1500 TL harcama limiti uygulaması
Twente-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak
Beşiktaş'a Avrupa'da yasak
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi

Son Dakika Haberleri

Rüyada sarı yılan görmek ne anlama gelir? Tahtıravalli nasıl yazılır? Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer ucuna birer kişinin oturup karşılıklı olarak havada yükselip inmesini sağlayan aracın adı ... Sevgiliye, arkadaşa zor doğruluk soruları (DC soruları zor) Hatayspor - Göztepe Maçı Yayın Bilgisi Hatayspor - Göztepe Maçı Yayın Bilgileri Hatayspor Göztepe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak? Hatayspor Göztepe CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Hatayspor Göztepe maçı ne zaman? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Mehmet Yılmaz Ak cinsiyet mi değiştirdi? Stanley neden termosları geri çağırıyor, hangi modelleri çağırdı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.