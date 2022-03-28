Van'da kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı - Haberler

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Van'da kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı

AA - Hakan Sarı - Güncel
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Van'da kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı

Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mahallede rahatsızlanan hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mahallede rahatsızlanan hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Turan Mahallesi'nde rahatsızlanan 40 yaşındaki Gülizar Sağlam'ın yakınları durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolu kapanan mahalleye ulaşmak için belediyenin karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu mahalleye ulaşan ekipler, ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastayı Saray Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Sağlam'ın yakınları, ekiplere teşekkür etti.

Van'da kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı

Van'da kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı

Van'da kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı

Van'da kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı

AA / Hakan Sarı - Güncel

Saray, kar, Güncel, Haberler

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