Üye Girişi
Haberi Paylaş
Van'da kapalı semt pazarı çalışmaları sürüyor

Van'da kapalı semt pazarı çalışmaları sürüyor

Güncel Haberler

Van Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan 3 kapalı semt pazarında inşaat çalışmaları sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan 3 kapalı semt pazarında inşaat çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca 4 bin metrekarelik alanda başlatılan projede satış alanları, lavabolar, mescit, idare ve zabıta odaları yer alıyor.

Projeyle hem kentteki pazar geleneğinin sürdürülmesi hem de vatandaşların hijyenik ve korunaklı bir alanda alışveriş yapılması hedefleniyor.

İpekyolu ilçesi Yalı Mahallesi ile Edremit ilçesi Eski Camii ve Şabaniye mahallelerinde yapımı süren semt pazarlarının eylülde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel

Zabıta Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title