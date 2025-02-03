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Van'da Kan Bağışında Bulunanlara Oyuncak Hediye Edildi

Van'da Kan Bağışında Bulunanlara Oyuncak Hediye Edildi
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Van'da Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında, bağış yapan vatandaşlara hayırsever iş insanı Necati Uçar'ın desteğiyle oyuncak hediye edildi. Kampanya süresince çorba ikramlarının da yapıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Van'da kan bağışında bulunan vatandaşlara, hayırsever iş insanı Necati Uçar'ın desteğiyle oyuncak hediye edildi.

Kızılay Van Şubesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampamyaya destek vererek bağışta bulunan vatandaşlara oyuncak hediye edildi, çorba ikramında bulunuldu.

Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik, gazetecilere, ülke genelinde Kızılay'a bağlı 18 bölgede kan merkezi bulunduğunu söyledi.

Van Bölge Kan Merkezi olarak kentin yanı sıra Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş'taki 30 hastanenin kan ihtiyacını karşıladıklarını belirten Çelik, "Düzenlediğimiz kampanyalarda bağışçılarımızın değerlendirmeleri ve tetkikleri yapıldıktan sonra bağış süreci tamamlanıyor. Alınan her ünite kan, üç hastaya ulaştırılıyor ve hayat kurtarıyor." dedi.

Kampanyaya Samsun merkezli bir oyuncak firmasının destek verdiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bağışçılarımız için çorba ikramında bulunuyoruz ve çocukları için oyuncak hediye ediyoruz. 3-7 Şubat tarihleri arasında sürecek kampanyaya vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Van halkı, hayat kurtarmaya yönelik büyük bir duyarlılık gösteriyor. Kan bağışı yapan vatandaşlarımız hem ihtiyaç sahiplerine umut oluyor hem de çocukları için anlamlı bir hediye almanın mutluluğunu yaşıyor."

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
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