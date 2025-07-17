Van'da Kamyonette Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde, kamyonette yün torbalarına gizlenmiş 122 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gürpınar ilçesinde tahta ve yün torbaları yüklü kamyonet durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada tahtaların altına gizlenmiş yün torbalarında 82 kilogram skunk ve 40 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.