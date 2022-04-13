Kamyon kasasında 96 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kamyon kasasında 96 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında 96 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında 96 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Van-Erciş kara yolunda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonun kasasında branda altına gizlenmiş yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 96 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Gözaltına alınan kamyon şoförü D.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kamyon kasasında 96 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Necat Hazar - Güncel

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