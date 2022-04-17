Van'da kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı, iki zanlı tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı, iki zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine F.Ç. yönetimindeki 07 HJF 15 plakalı kamyonu durdurdu.

Yapılan aramada, kamyonun kasasında branda altına gizlenmiş, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için ilgili kurumlara teslim edildi.

Gözaltına alınan şoför F.Ç. ile yanında organizatör olduğu değerlendirilen H.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Muradiye, Jandarma, Hisarcık, Van, Güncel, Haberler

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