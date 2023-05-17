Üye Girişi
Haberi Paylaş

VAN'DA KALP KRİZİ GEÇİREN HASTAYA AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK

Güncel Haberler

VAN'ın Başkale ilçesinde kalp krizi geçiren ve ilk müdahalesi Başkale Devlet Hastanesi'nde yapılan Yılmaz Tekin (48), ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde kalp krizi geçiren ve ilk müdahalesi Başkale Devlet Hastanesi'nde yapılan Yılmaz Tekin (48), ambulans helikopterle Van'a sevk edildi. Van kent merkezine yaklaşık 116 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesine bağlı Hafizye Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Tekin'in, rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Acil Servis ekiplerine haber verdi. Mahalleye giden ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne götürülen Tekin'inin kalp krizi geçirdiği ve kalbinin durduğu belirlendi. Yapılan müdahalenin ardından Tekin'in kalbi yeniden çalıştırıldı. Ardından, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Van'a sevk edildi. (DHA)

Van Seçim Sonuçları
Van Yerel Seçim Sonuçları 2019
Van Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi Başkale Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title