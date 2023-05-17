VAN'DA KALP KRİZİ GEÇİREN HASTAYA AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK

VAN'ın Başkale ilçesinde kalp krizi geçiren ve ilk müdahalesi Başkale Devlet Hastanesi'nde yapılan Yılmaz Tekin (48), ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde kalp krizi geçiren ve ilk müdahalesi Başkale Devlet Hastanesi'nde yapılan Yılmaz Tekin (48), ambulans helikopterle Van'a sevk edildi. Van kent merkezine yaklaşık 116 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesine bağlı Hafizye Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Tekin'in, rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Acil Servis ekiplerine haber verdi. Mahalleye giden ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne götürülen Tekin'inin kalp krizi geçirdiği ve kalbinin durduğu belirlendi. Yapılan müdahalenin ardından Tekin'in kalbi yeniden çalıştırıldı. Ardından, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Van'a sevk edildi. (DHA)