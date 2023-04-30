Van'da kalede ayağı kırılarak mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Van Toprakkale'de ayağı kırılan ve mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Van Toprakkale'de ayağı kırılan ve mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Tuşba ilçesindeki kaleye giden B.S, arkadaşlarıyla gezdiği sırada dengesini kaybederek kayalık alandan düştü.
Ayağı kırılan B.S'nin arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, kalede ilk müdahalesi yapılan B.S'yi sedye yardımıyla indirerek ambulansla hastaneye götürdü.???????
Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel