Van'da Kaldırım İşgallerine Karşı Denetim Önerisi

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen kaldırım işgallerine karşı denetim yaparak işletmelere uyarılarda bulundu ve ceza uyguladı.

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda yaya ile araç trafiğini olumsuz etkileyecek kaldırım işgallerine karşı denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir estetiğini ve yaya güvenliğini tehdit eden kaldırım işgallerine karşı denetimler arttırıldı.

Çarşı merkezinde yaya kaldırımları, engelli ve araç yollarını işgal eden işletmeler uyarıldı, kurallara uymayan bazı işletme sahiplerine cezai işlem uyguladı.

İşletmelerin yola bıraktığı malzemeler, İl Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla toplatıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
