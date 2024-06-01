Van'da Kahvaltı Salonlarında Gıda Güvenliği ve Hijyen Denetimi Yapıldı
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Edremit'teki kahvaltı salonlarında gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygunluğu kontrol etti. Gıda mühendisleri işletmelerin hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, zabıta ekipleri ise işletme ruhsatlarını gözden geçirdi. İşletmecilere eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kahvaltı salonlarında gıda güvenliği ve hijyen denetimi yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edremit'teki kahvaltı salonlarının gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygunluğu kontrol edildi.
Gıda mühendisleri, işletmelerin mutfak, depolama ve servis alanlarını, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi, zabıta ekipleri ise genel düzen ve işletme ruhsatlarını gözden geçirdi.
Ayrıca, işletmecilere gıda güvenliği ve hijyen konularında bilgilendirme yapıldı ve karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı.