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Van'da Kadınlara Mobil Kanser Taraması

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Van'da Sağlık Müdürlüğünce kadınlara yönelik mobil kanser tarama aracıyla meme, rahim ağzı ve kolon kanserleri taramaları yapılıyor.

Van'da Sağlık Müdürlüğünce kadınlara yönelik mobil kanser tarama aracıyla kanser taraması yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca yürütülen "Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Nesiller" projesi kapsamında aile sağlığı merkezleri önüne konuşlandırılan mobil tırda, kadınlara meme, rahim ağzı ve kolon kanserleri taramaları yapıyor.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostanci, gazetecilere, kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Kanserin erken teşhisle fark edilebileceğine dikkati çeken Bostanci, "Mobil kanser tarama araçlarını aile sağlık merkezlerine gönderiyoruz. Vatandaşlarımızı yormadan hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu araçlarımızda üç kanser türünün taramaları yapılabilmekte" dedi.

Erken teşhisin hayat kurtardığını belirten Bostanci, şunları kaydetti:

"Geç dönemde yakalandığı zaman yüksek tedavi maliyetlerine ve iş gücü kayıplarına neden olmakta. Bakanlığımız bu konuda tarama programları yürütmekte. Valilik öncülüğünde ilimizde başlattığımız projeyle bu hizmetleri devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 75 bine yakın, bu yılın ilk 6 ayında ise 44 bin vatandaşımıza bu hizmeti sunduk."

Kaynak: AA / Güncel

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