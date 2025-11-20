Haberler

Van'da Kadınlar Şiddete Karşı Eşitlik ve Özgürlük İçin Yürüdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenlenen eylemde kadınlar, şiddete karşı eşitlik ve özgürlük mesajları verdi. DEM Parti İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, kadın cinayetlerinin politik bir sorun olduğunu vurgulayarak Rojin Kabaiş’in katillerinin hala yakalanmadığını dile getirdi.

(VAN) - Van'da kadınlar, Cumhuriyet Caddesi'nde insan zinciri oluşturarak şiddete karşı eşitlik ve özgürlük mesajı verdi.

Dem Parti Van Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Van Kent Meydanı'nda "Şiddetin karşısında eşitlik ve özgürlük için bir aradayız" şiarıyla basın açıklaması yaptı. Kadınlar, "Rojin Kabaiş isyanımızdır" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Eylemde konuşan DEM Parti İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, Rojin Kabaiş başta olmak üzere katledilen kadınların faillerinin yargı önüne çıkarılmadığını söyledi. Kadın cinayetlerinin organize ve politik bir sorun olduğunu belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce Rojin Kabaiş şüpheli bir şekilde katledildi. Ancak ilk günden bugüne kadar Rojin Kabaiş'in failleri hala yakalanmadı. Dün hepiniz şahit oldunuz; kadın cinayetlerine karşı mücadele eden, hesap soran ve alanlarda olan özellikle üniversiteli gençlere dönük saldırılar ve tutuklamalara hepiniz tanık oldunuz. Biz soruyoruz: Rojin Kabaiş'in katilleri, dosyada bu kadar şaibe ve delil varken, neden hala ortaya çıkarılmıyor? Neden bu failler yargı karşısında hesap vermiyor? Yılda 500'ün üzerinde kadın katlediliyor; kadın hareketi olarak mücadelemizi son bulana kadar sürdüreceğiz."

Kadınların eylemine, yoldan geçen kadınlar da alkış ve zılgıtlarla destek verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.