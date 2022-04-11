Van'da kadınlar kurslar sayesinde meslek sahibi oluyor

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'da İpekyolu Belediyesinin açtığı dikiş-nakış kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Bostaniçi Eğitim Kursunda görevli usta öğreticiler eşliğinde dikiş nakış eğitimi alan 20 kursiyer, öğrendikleri bilgiler sayesinde İpekyolu Belediyesi Spor Kulübünün mont, forma ve eşofman takımlarını dikiyor, tişört, fular, maske gibi ürünler tasarlıyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kalkınmanın odağında insanın yer aldığını söyledi.

Aydın, "Bizimle çalışma isteğiniz çok önemli. Özellikle kadınlarımızın talepte bulunması bizi daha çok mutlu ediyor. Toplumun tüm kesimlerinin hem üretim süreçlerine katılması hem de ortaya çıkan refah artışından yararlanması gayesi içindeyiz. Burada dezavantajlı bireylerin ev ekonomisine katkı sunmalarını sağlıyoruz." dedi.

Kursiyerlerden Saliha Karan ise belediyenin açtığı kurs sayesinde dikiş nakış yapmayı öğrendiğini belirterek, "Sporcu malzemelerini dikiyoruz, kıyafetler tasarlayıp üretimini gerçekleştiriyoruz. İlk günlere göre çok yol kat ettim. Kurs sayesinde çok güzel yerlere geleceğime inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Usta Öğretici Gülten Maral da eşofman, forma, mont gibi sporcu malzemelerinin üretimini yaptıklarını dile getirerek, "Meslek öğrenen kursiyerlerimiz ekonomiye katma değer sağlıyorlar. Ürünleri düşük maliyetle üretiyoruz." ifadesini kullandı.