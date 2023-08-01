Van'da 'Kadına el kalkamaz' projesi kapsamında erkeklere bilgilendirme yapıldı

VAN'da, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik başlatılan 'Kadına el kalkamaz' projesi kapsamında bu kez de erkekleri bilgilendiriyor. Daha önce sadece kadınların, Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirildiği kentte, ekipler 65 bin erkekle yüz yüze görüşüp, sorumluluklarını anlattı. Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli Komiser Hacer Çetin, "Bu konuda, görüşme yaptığımız erkeklerden olumlu dönüşler aldık" dedi.

İçişleri Bakanlığı himayelerinde 2022 yılında başlatılan ve Adalet Bakanlığı ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da destek verdiği 'Kadına el kalkamaz' projesi kapsamında, ülke genelinde şu ana kadar 5 milyon kişiye ulaşıldı. Daha önce sadece kadınların KADES programı ile ilgili bilgilendirildiği Van'da, polis ekipleri, bu kez de 'kadına yönelik şiddeti' erkeklere anlatıyor. Proje kapsamında farkındalık oluşturmak için yapılan çalışmalarda 65 bin erkekle yüz yüze görüşülüp, sorumlulukları anlatıldı. Erkeklerin yoğunluklu oldukları bölgeler, kahvehaneler, çay bahçeleri ile cami çıkışlarında broşür dağıtarak, bilgilendirmeler yapan Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, görüşme yaptıkları erkeklerden olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

Polis ekiplerin görüştüğü erkekler ise projeyi sonuna kadar desteklediklerini, bu çalışmayı yapan kurumlara teşekkür ettiklerini dile getirdi.