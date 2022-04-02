Van'da kadın sporculardan MHP'li Güngöralp'e ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da kadın sporculardan MHP'li Güngöralp'e ziyaret

AA - Mesut Varol - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da kadın sporculardan MHP'li Güngöralp'e ziyaret

Van'da yeni kurulan kadın futbol takımının oyuncuları, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp'i ziyaret etti.

VAN (AA) - Van'da yeni kurulan kadın futbol takımının oyuncuları, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp'i ziyaret etti.

Kentte iki ay önce kurulan İki Nisan Şen Gençler Kadın Futbol Takımının antrenör ve oyuncuları MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Güngöralp ile görüştü.

Güngöralp'e takımlarının formasını hediye eden oyuncular, destek istedi.

Güngöralp de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kadınların hayatın her alanında başarılı olması için elimizden gelen her türlü desteği sunacağız" dedi.

AA / Mesut Varol - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, Salih Güngöralp, Futbol, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title