Üye Girişi
Haberler
Van'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda 75 Şüpheli Yakalandı

Van'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda 75 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1 ayda 75 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 58 operasyonda 9 bin 606 paket bandrolsüz sigara, 204 cep telefonu ve 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1 ayda 75 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 1-30 Haziran'da 58 operasyon düzenleyen ekipler, 75 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 9 bin 606 paket bandrolsüz sigara, 204 cep telefonu ve 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel

Jandarma Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title