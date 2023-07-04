Van'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda 75 Şüpheli Yakalandı
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1 ayda 75 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 58 operasyonda 9 bin 606 paket bandrolsüz sigara, 204 cep telefonu ve 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1 ayda 75 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 1-30 Haziran'da 58 operasyon düzenleyen ekipler, 75 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonlarda, 9 bin 606 paket bandrolsüz sigara, 204 cep telefonu ve 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel