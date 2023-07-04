Van'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda 75 Şüpheli Yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1 ayda 75 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 58 operasyonda 9 bin 606 paket bandrolsüz sigara, 204 cep telefonu ve 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.