Van'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları: 2 Gözaltı

Van'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları: 2 Gözaltı
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Van'da düzenlenen jandarma operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı. 100 paket kaçak sigara ve 476 elektronik sigara ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-29 Haziran'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı, 100 paket kaçak sigara ve 476 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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