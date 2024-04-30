Van'da Kaçakçılık Operasyonunda Yakalanan Şüphelilerden Bir Tutuklandı
Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 46 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu, kaçak sigara ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 46 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22-28 Nisan'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 39 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 8 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, uyuşturucu hap, 4 gram eroin, 750 gram afyon sakızı, 37 elektronik sigara, 80 litre akaryakıt, 6 cep telefonu ve 4 bin 553 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi, 46 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.