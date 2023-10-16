Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 9 Şüpheli Yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 1402 paket sigara, 266 cep telefonu ve 48 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9-15 Ekim'de 8 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1402 paket sigara, 266 cep telefonu ve 48 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.