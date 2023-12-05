Üye Girişi
Haberler

Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 55 Şüpheli Gözaltına Alındı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak sigara gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi.

VAN'da jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, adliyeye sevk edilen 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma yaptı. Düzenlenen 35 operasyonda 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, diğer şüphelilerin sorguları sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 51 kilo 2 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 310 litre akaryakıt, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 7 fişek, 11 cep telefonu ve 3 bin 616 bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Tutuklama Adliye Uyuşturucu Gözaltı Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya 2 Fragmanı İzle! Ölüm Dünya 2 ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu! İSKİ BARAJLARDA SON DURUM | 5 Aralık Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları! SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ne Gemiler Yaktım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yabani YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aile YENİ BÖLÜM (23. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (65. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (5 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 5 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Threads çöktü mü? 5 Aralık Threads neden açılmıyor, mu var? Threads sayfa neden yenilenmiyor? Resmi Gazete Atama Kararları | 5 Aralık 2023 Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title