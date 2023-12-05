Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 55 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak sigara gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi.

VAN'da jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, adliyeye sevk edilen 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma yaptı. Düzenlenen 35 operasyonda 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, diğer şüphelilerin sorguları sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 51 kilo 2 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 310 litre akaryakıt, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 7 fişek, 11 cep telefonu ve 3 bin 616 bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.