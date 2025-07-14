Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 26 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında uzun namlulu silah, tabanca, fişek, sigara ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Toplamda 25 operasyon sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında uzun namlulu silah, tabanca, 355 fişek, sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirildi, gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran-13 Temmuz'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 25 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 355 tabanca fişeği, 5 şarjör, 1295 paket sigara, 46 cep telefonu, 45 litre alkol, 125 kilogram kıyılmış tütün, 460 kilogram yaprak tütün, 500 puro, 48 tabaka, 36 pipo, 96 sigara ağızlığı ve 11 bin 910 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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