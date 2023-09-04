Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 245 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 30 bin 831 paket kaçak sigara ve 85 litre akaryakıt ele geçirildi.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 1-31 Ağustos'ta gerçekleştirilen 214 operasyonda 245 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 30 bin 831 paket kaçak sigara ve 85 litre akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.