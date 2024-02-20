Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Tutuklama
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 125 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 125 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 12-18 Şubat'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 94 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 7 gram esrar, 9 elektronik sigara, 11 bin 68 bandrolsüz sigara, 6 litre kaçak alkol, 19 cep telefonu ve 212 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 125 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.