Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 14 Şüpheli Yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-8 Ekim'de 11 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, tabanca, 2 iç mekanizması olmayan tabanca, 16 tabanca fişeği, 7 tabanca parçası, 5 tabanca yapım malzemesi, 1480 paket sigara, 4 bin 123 ilaç, 326 cep telefonu, 197 cep telefonu aksesuarı, 81 elektronik sigara, 290 gram safran ve 700 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.