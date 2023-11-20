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Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, sigara, alkol ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.