Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 10 Gözaltı
Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 8 ayrı operasyonda kaçak sigara, cep telefonları, av tüfeği, fişekler ve pasaportlar ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Haziran-6 Temmuz'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 8 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı, 1438 paket kaçak sigara, 10 cep telefonu, av tüfeği, 52 fişek, 3 pasaport ve çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel