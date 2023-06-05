Van'da Kaçakçılık Operasyonu: Sigara, Telefon ve Saat Ele Geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara, telefon ve saat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1800 paket sigara, 12 telefon ve 17 akıllı saat ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara, telefon ve saat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Mayıs-4 Haziran'da gerçekleştirilen 3 operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1800 paket sigara, 12 telefon ve 17 akıllı saat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.