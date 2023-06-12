Van'da Kaçakçılık Operasyonu: Sigara, Telefon ve Akaryakıt Ele Geçirildi
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Van'da gerçekleştirilen 9 operasyonda gümrük kaçağı sigara, telefon ve akaryakıt ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara, telefon ve akaryakıt ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5-11 Haziran'da gerçekleştirilen 9 operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 bin 350 litre akaryakıt, 4 bin 215 paket sigara, 43 elektronik sigara, 101 telefon, 145 puro ve 5 sahte pasaport ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel