Van'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Van'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında uzun namlulu silah, kaçak sigara ve alkollü içki dahil birçok malzeme ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında uzun namlulu silah, fişek, kaçak sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14-27 Temmuz'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 4 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 uzun namlulu silah, 171 uzun namlulu silah fişeği, 107 boş fişek, kurusıkı tabanca, 8 silah parçası, 588 şişe alkollü içki, 48 cep telefonu, 6 bin 645 paket sigara, 43 elektronik sigara, 249 kilogram açık tütün, 992 puro ve 121 bin 400 makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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