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Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 95 Gözaltı

Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 95 Gözaltı
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Van'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 95 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 95 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde 30 Eylül-6 Ekim'de Başkale, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Tuşba ve Saray ilçelerinde yapılan operasyonlarda 95 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 66 sikke, 70 litre akaryakıt, 7 bin 145 paket kaçak sigara, 7 elektronik sigara ve 3 pasaport ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

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