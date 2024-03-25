Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 7 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17-24 Mart'ta 5 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 26 cep telefonu, 168 sigara, 14 elektronik sigara, tabanca, tabanca şarjörü, 2 tabanca fişeği, 3 ses ve görüntü kaydedici ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.