Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 6 Tutuklama
Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 55 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Operasyonda ise 51 kilogram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hap, 310 litre kaçak akaryakıt, tabanca, av tüfeği, 7 fişek, 11 cep telefonu ve 3 bin 616 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Kasım-03 Aralık tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çalışmaları yürüttü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen 35 operasyonda 55 şüpheli yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Aramalarda 51 kilogram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hap, 310 litre kaçak akaryakıt, tabanca, av tüfeği, 7 fişek, 11 cep telefonu ve 3 bin 616 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.