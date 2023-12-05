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Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 6 Tutuklama

5 Aralık 2023 12:35 Son Güncelleme: 12:36 Abone Ol

Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 55 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Operasyonda ise 51 kilogram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hap, 310 litre kaçak akaryakıt, tabanca, av tüfeği, 7 fişek, 11 cep telefonu ve 3 bin 616 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.